Лига Европы. «Краснодар» дома проиграл «Хетафе»

Российский «Краснодар» в домашнем матче группового раунда Лиги Европы уступил испанскому «Хетафе» — 1:2.

В составе гостей дублем отметился нападающий Анхель Родригес, забивший по разу в каждом из таймов. «Краснодар» усилиями Ари сумел отыграть один мяч, но на большее «быков» не хватило.

Отметим, что в составе «Хетафе» за вторую желтую карточку на 81-й минуте матча был удален полузащитник Тимор.

Групповой раунд Лиги Европы. 2-й тур.

«Краснодар» (Россия) — «Хетафе» (Испания) — 1:2 (0:1, 1:1)

Голы: Ари, 69 — Анхель Родригес, 35, 61.