В Башкирии потушили пожар на площади в 3 гектара
Пожарные в Башкирии потушили возгорание между микрорайонами Туркменево и Московка города Октябрьского. Горела трава, площадь пожара превысила 3 гектара.
Сигнал о пожаре поступил в 21:45 по местному времени, передает пресс-служба башкирского МЧС. Всего в тушении задействовано 5 единиц техники и 12 человек.
Пожар удалось потушить в 23:10 по местному времени. Угрозы населенным пунктам нет. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.
Напомним, в сентябре МЧС Башкирии рассказало, по каким причинам и в каких местах чаще всего возникают пожары.
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