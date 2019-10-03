Новости происшествий

13:51 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Башкирии потушили пожар на площади в 3 гектара

21:48, 03.10.2019
В Башкирии потушили пожар на площади в 3 гектара
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Башкирии

Пожарные в Башкирии потушили возгорание между микрорайонами Туркменево и Московка города Октябрьского. Горела трава, площадь пожара превысила 3 гектара.

Сигнал о пожаре поступил в 21:45 по местному времени, передает пресс-служба башкирского МЧС. Всего в тушении задействовано 5 единиц техники и 12 человек.

Пожар удалось потушить в 23:10 по местному времени. Угрозы населенным пунктам нет. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

Напомним, в сентябре МЧС Башкирии рассказало, по каким причинам и в каких местах чаще всего возникают пожары.

Происшествия Башкортостан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров