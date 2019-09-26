МЧС Башкирии рассказало о причинах и местах возникновения пожаров

МЧС Башкирии рассказало, что каким причинам и в каких местах чаще всего возникают пожары.

По данным ведомства, с начала 2019 года в 9 205 пожарах (что на 9,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) погибли 194 и получили травмы 195 человек.

«Основные места возникновения пожаров — жилой сектор. По данным проведенного мониторинга пожарной обстановки в регионе, с наступлением осенне-зимнего периода увеличивается количество пожаров в жилом секторе, а также на объектах экономики. Частыми причинами пожаров становятся нарушения правил эксплуатации электрооборудования и печного отопления», — передает «Башинформ» слова врио начальника Главного управления МЧС России по РБ Эдуарда Идрисова.

В МЧС отметили, что основным условием гибели людей на пожарах является состояние алкогольного или наркотического опьянения. Чаще всего погибают люди пенсионного возраста и безработное население.

Ранее в Башкирии за ночь произошло три пожара, в которых погибли пять человек. Также минувшей ночью в сгоревшем доме спасатели обнаружили фрагменты тела мужчины.