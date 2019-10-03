РЖД получили контракт на модернизацию железных дорог Кубы на 1,9 млрд евро

ООО «РЖД-Интернешнл», дочерняя компания российской госмонополии РЖД подписала контракт с Союзом железных дорог «Железные дороги Кубы». Контракт предусматривает работы по восстановлению и модернизации железнодорожной сети Кубы.

Цена контракта — 1,88 млрд евро, он рассчитан на 10 лет. Подписание произошло в ходе визита на Кубу премьер-министра Дмитрия Медведева.

«Интерфакс» приводит следующие подробности контракта: РЖД проведет работы по проектированию, ремонту и модернизации более 1 000 километров железных дорог по российским технологиям и с использованием российских материалов и оборудования. Также РЖД создаст единый диспетчерский центр управления движением поездов.

Кроме того, российские транспортные вузы займутся подготовкой и обучением кубинского персонала.



Напомним, в сентябре Минфин России предложил внести РЖД в программу приватизации на 2020—2022 гг.