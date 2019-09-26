СМИ сообщили о возможной приватизации «Аэрофлота» и Первого канала

Министерство финансов предложило включить в программу приватизации на 2020—2022 годы ряд крупных активов — это «Аэрофлот», «Российские железные дороги» (РЖД), Первый канал и т. д.

Включение компаний в план приватизации не означает их обязательную продажу в течение ближайших 3 лет. Например, в плане приватизации на 2017—2019 годы были прописаны полный выход государства из Объединенной зерновой компании и НМТП (владеет Новороссийским морским торговым портом), а также сокращение долей участия в ВТБ, «Совкомфлоте». Однако сделки по разным причинам совершены не были, сообщает «Интерфакс».

Ранее глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев предложил приватизировать авиакомпанию «Победа». Сейчас «Победа» является 100%-ной «дочкой» государственного «Аэрофлота».