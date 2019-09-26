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СМИ сообщили о возможной приватизации «Аэрофлота» и Первого канала

16:19, 26.09.2019
СМИ сообщили о возможной приватизации «Аэрофлота» и Первого канала
Фото: realnoevremya.ru

Министерство финансов предложило включить в программу приватизации на 2020—2022 годы ряд крупных активов — это «Аэрофлот», «Российские железные дороги» (РЖД), Первый канал и т. д.

Включение компаний в план приватизации не означает их обязательную продажу в течение ближайших 3 лет. Например, в плане приватизации на 2017—2019 годы были прописаны полный выход государства из Объединенной зерновой компании и НМТП (владеет Новороссийским морским торговым портом), а также сокращение долей участия в ВТБ, «Совкомфлоте». Однако сделки по разным причинам совершены не были, сообщает «Интерфакс».

Ранее глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев предложил приватизировать авиакомпанию «Победа». Сейчас «Победа» является 100%-ной «дочкой» государственного «Аэрофлота».

Справка

Приватизация — форма преобразования собственности, представляющая собой процесс передачи-продажи (полной или частичной) государственной (муниципальной) собственности в частные руки.

ОбществоВласть
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