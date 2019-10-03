Россияне смогут посетить острова Антигуа и Барбуда без виз уже в этом месяце

Соглашение о безвизовом режиме между Россией и Антигуа и Барбудой вступит в силу 22 октября.

Граждане обоих государств смогут «въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на территории государства другой стороны без виз до 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 дней, считая с даты их первого въезда», говорится в сообщении в МИД.

Если кто-то захочет проживать на территории другого государства более 90 дней либо осуществлять трудовую или коммерческую деятельность на его территории, то он должен получить визу.

Напомним, что соглашение об отмене виз подписали министр иностранных дел России Сергей Лавров и премьер-министр Антигуа и Барбуды Гастон Браун в рамках Петербургского международного экономического форума в июне.