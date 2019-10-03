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Медведев уволил главу Росгидромета

17:03, 03.10.2019 1
Медведев уволил главу Росгидромета
Фото: youtube.com

Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил Максима Яковенко от должности главы Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромета).

Яковенко возглавлял ведомство с сентября 2017 года.

Ранее глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин анонсировал «серьезную реорганизацию» Росгидромета. В результате служба мониторинга должна нарастить возможности прогноза природных ЧС.

Обсуждение реорганизации Росгидромета происходило в контексте разговора о причинах лесных пожаров в Сибири. При этом министр отметил, что человеческий фактор в числе причин природных ЧС составляет более половины всех случаев.

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