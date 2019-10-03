Медведев уволил главу Росгидромета

Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил Максима Яковенко от должности главы Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромета).

Яковенко возглавлял ведомство с сентября 2017 года.

Ранее глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин анонсировал «серьезную реорганизацию» Росгидромета. В результате служба мониторинга должна нарастить возможности прогноза природных ЧС.

Обсуждение реорганизации Росгидромета происходило в контексте разговора о причинах лесных пожаров в Сибири. При этом министр отметил, что человеческий фактор в числе причин природных ЧС составляет более половины всех случаев.