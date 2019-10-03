Минниханов: «Именно от учителя в значительной степени зависит судьба подрастающего поколения»

Именно от учителя в значительной степени зависит судьба подрастающего поколения, которое в скором будущем примет ответственность за Татарстан и Россию. Об этом сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов на торжественном мероприятии, приуроченном Международному дню учителя. Оно прошло в Казани на площадке КДК им. В.И. Ленина.

Минниханов отметил, что Татарстан уже несколько лет находится в тройке лидеров в России по различным показателям в сфере образования.

«Ярких побед добились наши воспитанники на национальном и мировом чемпионатах по профессиональному мастерству по стандартам Worldskills. Безусловно, в этом ваша большая заслуга, уважаемые педагоги», — сказал президент Татарстана.



Он обратил внимание, что общая задача заключается в том, чтобы учитель Татарстана позиционировался в обществе как высококомпетентный педагог с современным мышлением, который смело осваивает новации, опираясь при этом и на национальные традиции.

Также Минниханов вручил государственные награды Республики Татарстан. Медали ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» получили директор Казанского педагогического колледжа Анфиса Залялова и первый заместитель министра образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин. Ряд педагогов были удостоены почетных званий «Народный учитель Республики Татарстан» и «Заслуженный учитель Республики Татарстан», сообщает пресс-служба президента РТ.

Ранее казанский педагог Наиль Мирсаитов вошел в пятерку финалистов конкурса «Учитель года России — 2019» по итогам второго очного тура. Соревнования проходят в Грозном. Итоги подведут завтра.