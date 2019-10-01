Педагог из Казани вышел в финал конкурса «Учитель года — 2019»

Казанский педагог Наиль Мирсаитов вошел в пятерку финалистов конкурса «Учитель года России — 2019» по итогам второго очного тура. Соревнования проходят в Грозном.

Завершающий тур испытаний «Учитель — лидер» пройдет 3 октября в Москве, а 4 октября состоится награждение, пишет ТАСС.

Напомним, 28 сентября в Грозном объявили имена 15 лауреатов первого тура Всероссийского конкурса «Учитель года — 2019». В число лауреатов вошел учитель из Казани Наиль Мирсаитов. Он преподает биологию в лицее-интернате №2 в Казани в течение последних шести лет. При этом он выпускник этой же школы. Весной этого года Наиль Мирсаитов победил в республиканском конкурсе профессионального мастерства, став лучшим учителем Татарстана.