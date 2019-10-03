Данные более 60 млн россиян оказались в открытом доступе

Персональные данные более 60 млн человек оказались в открытом доступе. В основном — это данные клиентов Сбербанка.

Их детальные персональные данные, а также подробная финансовая информация оказалась выгружена в Сеть в августе на специализированном, заблокированном Роскомнадзором форуме.

Источник «Коммерсанта» отметил, что этот инцидент является «выгрузкой» базы Сбербанка. Другой собеседник издания предположил, что информация могла быть выгружена кем-то, кто имел к ней административный доступ.

Основатель компании DeviceLock Ашот Оганесян рассказал, что проверил 240 записей из данной базы и может подтвердить, что в ней указаны данные реальных людей, имеющих карточные счета в Сбербанке.

В самом банке изданию сообщили, что объем похищенных данных невозможен, потому что общий объем кредитных карт в несколько раз меньше.

Отмечается, что краденая информация не позволит злоумышленникам списать деньги с карт клиентов, так как в ней отсутствуют коды CVV, а каждая транзакция без предъявления карты подтверждается смс-паролем.

Ранее данные о 70 тыс. клиентах «Бинбанка» были выставлены на продажу в интернете по цене примерно 5 рублей за строку.