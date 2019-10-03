«Получил 85 ударов»: в Казани за избиение подростка у школы будут судить семерых

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Следком направил в суд уголовное дело об избиении 17-летнего подростка в апреле этого года во дворе на улице Вагапова, рядом со школой №171. В преступлении обвиняют семерых, в том числе 16-летних подростков.



Как сообщили «Реальному времени» в Следкоме, дело рассмотрит Советский суд Казани. На скамью подсудимых отправятся 19-летние Рашат Шнитко, Илья Клементьев и Умарали Курбонов, а также их приятели 17 и 16 лет.

По версии следствия, 5 апреля потерпевший нанес оскорбление одному из парней в ходе ссоры, и на него напала целая группа — повалили на землю и начали бить руками и ногами.

Всего подросток получил не меньше 85 ударов. Был госпитализирован с сотрясением мозга и многочисленными гематомами.

Обвинение нападавшим предъявили в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Вину они признали.

Уголовное дело было возбуждено после того, как в Сети обнародовали запись избиения.

Как выяснило «Реальное время», один из обвиняемых — футболист с тремя судимостями.