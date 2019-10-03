Россия выдаст более 1 трлн рублей международных займов в 2020—2022 годы

Россия планирует выдать более 1 трлн рублей ($15,5 млрд) международных займов в следующие 3 года. Это больше, чем за предыдущие 5 лет.

Отмечается, что деньги планируют направить для завершения совместных с Россией партнерских проектов и финансирования покупателей отечественной продукции. Как пишут «Известия», Россия также вернет себе в 2020—2022 годах около 370 млрд рублей ($5,4 млрд) ранее выданных кредитов.

Кроме того, у России в планах привлечь $700 млн в виде прямых кредитов от иностранных правительств или организаций. Это будет сделано с помощью размещения облигаций на иностранных площадках.

Список крупных получателей кредитов в ведомстве не разглашают, но, по данным экспертов, в их число войдут Турция, Индия и Иран, отмечает издание. Также, по информации, которая находится в свободном доступе, крупным должником России является Белоруссия.

Ранее сообщалось, что Минфин РФ ожидает, что объем госдолга страны в 2020—2022 годах будет только расти. По итогам следующего года он достигнет 17,1 трлн рублей, а к исходу трехлетки — 21,1 трлн рублей.

