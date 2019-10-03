Исследование: сон менее шести часов при сердечно-сосудистых заболеваниях ведет к ранней смерти

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Американской ассоциации кардиологов, взрослые среднего возраста с высоким кровяным давлением, сердечными заболеваниями или диабетом подвергаются высокому риску развития рака и ранней смерти, если спят менее шести часов в день.

К таким выводам ученые пришли, проанализировав данные более чем 1 600 взрослых пациентов от 20 до 74 лет.

Ранее Минздрав РФ назвал одну из основных причин заболеваемости раком, диабетом и ишемией сердца.