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Исследование: сон менее шести часов при сердечно-сосудистых заболеваниях ведет к ранней смерти

06:00, 03.10.2019
Исследование: сон менее шести часов при сердечно-сосудистых заболеваниях ведет к ранней смерти
Фото: pixabay.com

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Американской ассоциации кардиологов, взрослые среднего возраста с высоким кровяным давлением, сердечными заболеваниями или диабетом подвергаются высокому риску развития рака и ранней смерти, если спят менее шести часов в день.

К таким выводам ученые пришли, проанализировав данные более чем 1 600 взрослых пациентов от 20 до 74 лет.

Ранее Минздрав РФ назвал одну из основных причин заболеваемости раком, диабетом и ишемией сердца.

ОбществоМедицина
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