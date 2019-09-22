В России начнут бесплатно выдавать назначенные врачом лекарства

Минздрав РФ готовит проект, согласно которому пациенты смогут бесплатно или со скидкой получать жизненно необходимые лекарства, назначенные врачом.

Единая цифровая система амбулаторного лекарственного лечения может вступить в силу уже в 2022 году.

Глава Минздрава России Вероника Скворцова подчеркнула, что в начале планируется включить в список граждан с отдельными видами заболеваний. В качестве примера она привела пилотный эксперимент, который проводился в Омске. Там выдавали препараты, препятствующие образованию тромбов, пациентам, которые перенесли дорогие операции на сердце и сосудах. В Кирове лекарства выдавали гипертоникам для контроля за давлением.

В обоих случаях было зафиксировано снижение смертности от сосудистых заболеваний и сокращение числа вызовов скорой помощи.

Кроме того, Минздрав рассматривает и другие варианты. Например, введение бесплатных лекарств для детей до 14 лет или до совершеннолетия, передает «Российская газета».

Ранее сообщалось, что Минздрав Армении соберет уже третий консилиум из-за 22-летней Сатеник Каразян, слезные железы которой стали вырабатывать кристаллы. Пока медики не могут поставить диагноз.

