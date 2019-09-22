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В России начнут бесплатно выдавать назначенные врачом лекарства

19:31, 22.09.2019
В России начнут бесплатно выдавать назначенные врачом лекарства
Фото: pixabay.com

Минздрав РФ готовит проект, согласно которому пациенты смогут бесплатно или со скидкой получать жизненно необходимые лекарства, назначенные врачом.

Единая цифровая система амбулаторного лекарственного лечения может вступить в силу уже в 2022 году.

Глава Минздрава России Вероника Скворцова подчеркнула, что в начале планируется включить в список граждан с отдельными видами заболеваний. В качестве примера она привела пилотный эксперимент, который проводился в Омске. Там выдавали препараты, препятствующие образованию тромбов, пациентам, которые перенесли дорогие операции на сердце и сосудах. В Кирове лекарства выдавали гипертоникам для контроля за давлением.

В обоих случаях было зафиксировано снижение смертности от сосудистых заболеваний и сокращение числа вызовов скорой помощи.

Кроме того, Минздрав рассматривает и другие варианты. Например, введение бесплатных лекарств для детей до 14 лет или до совершеннолетия, передает «Российская газета».

Ранее сообщалось, что Минздрав Армении соберет уже третий консилиум из-за 22-летней Сатеник Каразян, слезные железы которой стали вырабатывать кристаллы. Пока медики не могут поставить диагноз.

ОбществоМедицина
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