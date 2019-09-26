Аналитики назвали марку самого продаваемого кроссовера в Казани

Аналитики «Авито Авто» назвали марку кроссовера, которая больше всего пользуется спросом у казанцев. Оказалось, что самой популярной моделью таких машин, как и годом ранее, у жителей столицы Татарстана является ВАЗ «Нива».

Средняя стоимость российского кроссовера на «Авито» составила 223 тыс. рублей.

Также эксперты узнали, что среди 10 популярных моделей, которыми чаще всего интересовались жители Казани, вырос спрос на BMW 5 серии — на 21%.

На третьем месте по популярности у казанцев оказалась Toyota RAV4. Этот кроссовер пользуется спросом у 4,4% жителей столицы.

Следом за ними располагаются машины следующих марок: KIA ,Chevrolet, Renault. Им достались 4-е, 5-е и 6-е места соответственно. За ними следуют кроссоверы Volkswagen Touareg, BMW X5, Toyota Land Cruiser Prado и Volkswagen Tiguan.

Аналитики отмечают, что самое сильное падение спроса в топе рейтинга оказалось у Toyota Land Cruiser Prado (почти на 7%), а больше всего вырос в цене BMW 5 серии — почти на 17% за год.

Ранее эксперты назвали марки самых продаваемых пикапов в Казани.

