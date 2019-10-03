Рост ВВП России во втором квартале составил 0,9%

Объем ВВП во II квартале 2019 года составил 26,2 млрд рублей. Это на 0,9% больше относительно аналогичного периода прошлого года.

Доля оплаты труда в структуре ВВП за тот же период поднялась c 48,3 до 49,1%.

Первую оценку ВВП за II квартал, выполненную методами использования доходов и формирования по источникам доходов, представил Росстат.

Расходы на конечное потребление увеличились на 2,1%, валовое накопление — на 3,1%. Конечное потребление выросло в основном за счет роста покупок населением товаров и услуг, в том числе банковских, говорится в сообщении Федеральной службы государственной статистики.

Напомним, рейтинговое агентство Fitch спрогнозировало замедление роста ВВП России в 2020 году до восьмилетнего минимума.