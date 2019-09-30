Fitch спрогнозировал замедление роста ВВП России до восьмилетнего минимума

Рост ВВП в России в 2020 году может составить 2,5%, прогнозирует рейтинговое агентство Fitch. Это значение является минимальным для страны за последние 8 лет.

Параллельно агентство снизило прогноз по росту мирового ВВП в 2019 году на 0,2 пп. Ожидается, что в 2019 году он составит 2,6% против 3,2% в 2018 году. В 2021 году в Fitch ожидают роста мировой экономики на уровне 2,7%.

Пересмотр прогнозов в сторону понижения связан с экономической войной между США и Китаем, передает ТАСС. Дополнительное влияние оказали проблемы с выходом Великобритании из состава Евросоюза.

Напомним, в августе Fitch повысило рейтинги более 20 российских банков и финкомпаний.

