Новости происшествий

16:38 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

МВД: в Татарстане задержали рыболова-наркомана

16:31, 19.09.2019
МВД: в Татарстане задержали рыболова-наркомана
Фото: pixnio.com

Сотрудники полиции задержали жителя села Кулегаш Агрызского района Татарстана. В ходе обыска по месту жительства 49-летнего мужчины у него нашли и изъяли 69,9 грамма марихуаны и 41,27 грамма конопли.

Задержанный при этом пояснил полицейским, что собирался использовать наркотические средства для прикормки рыбы.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, пишет пресс-служба МВД Татарстана.

Происшествия Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров