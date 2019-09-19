МВД: в Татарстане задержали рыболова-наркомана

Сотрудники полиции задержали жителя села Кулегаш Агрызского района Татарстана. В ходе обыска по месту жительства 49-летнего мужчины у него нашли и изъяли 69,9 грамма марихуаны и 41,27 грамма конопли.

Задержанный при этом пояснил полицейским, что собирался использовать наркотические средства для прикормки рыбы.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, пишет пресс-служба МВД Татарстана.