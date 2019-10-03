Развод по-тетюшски: мужчина поджег дом бывшей жены
В Тетюшском районе мужчина поджег дом бывшей супруги, подлежащий разделу после развода.
В результате пожара, учиненного 36-летним жителем села Татарская Беденьга 1 октября в 21:50, здание сгорело дотла.
Сотрудники угрозыска задержали мужчину, который во всем сознался. При поджоге он находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба МВД по РТ.
По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в Набережных Челнах задержали поджигателя нескольких машин.ОбществоПроисшествия Татарстан
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