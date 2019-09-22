В Набережных Челнах задержали поджигателя нескольких машин

В Набережных Челнах полицейские задержали подозреваемого в серии поджогов в ночь на 19 сентября.

Напомним, во дворе одного из домов в городе произошло возгорание автомобилей «Форд» и «Вортекс». В результате автомобили сгорели полностью. Кроме того, огонь частично повредил рядом стоящие автомобили «Тойота», «Лада Гранта» и «Хундай».

Сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятии установили и задержали предполагаемого поджигателя. Им оказался ранее судимый безработный местный житель 1985 года рождения.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение и повреждение имущества».