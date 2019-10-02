Радий Хабиров отчитался об итогах работы АПК Башкирии на заседании правительства России

Глава Башкортостана Радий Хабиров выступил на заседании правительства России, которое провел сегодня в Москве премьер-министр Дмитрий Медведев. Руководитель региона рассказал о предварительных итогах уборки урожая сельскохозяйственных культур в республике.

По данным на начало недели, убрано 94% площадей, намолочено более 3 млн тонн зерна при средней урожайности 20 ц/га. Собрано 427 тысяч тонн и уже переработано более 250 тысяч тонн свеклы.

Посевные площади в этом году составили 3 млн га. Из них яровой сев проведен на 2,1 млн га, доложил Хабиров.

Из-за плохой погоды весной зерновые погибли на площади 170 тысяч га. Потери 585 сельхозпредприятий превысили 865 млн рублей.

На поддержку АПК направлено 4,4 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета — 2,2 млрд рублей. С начала года республика приобрела техники на 4,5 млрд рублей. В рамках новой программы «Росагролизинга» «Обновление парка техники 2.0» аграрии Башкортостана приобрели на условиях льготного лизинга технику на 520 млн рублей.

Не хватает еще 1,2 тыс. зерноуборочных комбайнов и 3 тысячи высокопроизводительных тракторов с посевными комплексами.

Ранее Радий Хабиров выступил на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.