Радий Хабиров: «Я — мусульманин, а дети мои — православные. Так вышло»

Глава Башкирии Радий Хабиров выступил на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

Выступление Хабирова было посвящено традициям добрососедства различных народов и религий на территории республики.

В частности, глава Башкортостана отметил, что религиозные праздники в республике отмечаются представителями всех конфессий.

«Нам очень хорошо живется в Башкортостане, потому что у нас, помимо выходных на Рождество и Пасху, еще два выходных — Ураза-байрам и Курбан-байрам», — сказал он.

Кроме того, по словам Хабирова, каждый третий брак в республике — смешанный.

«Например, я — мусульманин, а дети мои — православные. Так вышло. Думаю, что такой интересный опыт сложно найти в других регионах. В других странах — вообще не представляю, где это возможно», — подчеркнул он.

Также глава РБ назвал Уфу центром российского ислама:

«Наверное, для кого-то это парадокс или новая информация, но центр современного российского ислама находится в Уфе. И сделала его там Екатерина II».

Полная стенограмма выступления Радия Хабирова опубликована на официальном сайте главы РБ.

Ранее «Реальное время» внимательно выслушало речь главы Башкирии во время инаугурации.