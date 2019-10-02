Радий Хабиров: «Я — мусульманин, а дети мои — православные. Так вышло»
Глава Башкирии Радий Хабиров выступил на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.
Выступление Хабирова было посвящено традициям добрососедства различных народов и религий на территории республики.
В частности, глава Башкортостана отметил, что религиозные праздники в республике отмечаются представителями всех конфессий.
«Нам очень хорошо живется в Башкортостане, потому что у нас, помимо выходных на Рождество и Пасху, еще два выходных — Ураза-байрам и Курбан-байрам», — сказал он.
Кроме того, по словам Хабирова, каждый третий брак в республике — смешанный.
«Например, я — мусульманин, а дети мои — православные. Так вышло. Думаю, что такой интересный опыт сложно найти в других регионах. В других странах — вообще не представляю, где это возможно», — подчеркнул он.
Также глава РБ назвал Уфу центром российского ислама:
«Наверное, для кого-то это парадокс или новая информация, но центр современного российского ислама находится в Уфе. И сделала его там Екатерина II».
Полная стенограмма выступления Радия Хабирова опубликована на официальном сайте главы РБ.
Ранее «Реальное время» внимательно выслушало речь главы Башкирии во время инаугурации.
Справка
Международный дискуссионный клуб «Валдай» создан в 2004 году. За эти годы в его работе приняли участие более 1 000 представителей международного научного сообщества из 71 страны мира.
Тема XVI Ежегодного заседания клуба, которое проходит с 30 сентября по 3 октября, — «Заря Востока и мировое политическое устройство». В центре обсуждения — вопросы о влиянии Востока на мировой порядок, как меняется мир, в котором растёт роль Азии, а отличное от западного мировоззрение и устройство выдвигаются на передний план.
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