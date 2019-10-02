«Ак Барс» впервые с 2015 года победил СКА в основное время матча

Казанский «Ак Барс» у себя дома в рамках регулярного первенства КХЛ обыграл питерский СКА.

Шайбы в составе казанцев забросили два Галимова. Вначале очную дуэль у вратаря гостей выиграл молодой Артем Галимов, выведя «барсов» вперед — 1:0. Чуть позже Эмиль Галимов счет удвоил, отлично подправив шайбу в сутолоке у ворот. В конце матча СКА сумел отыграть один гол, но на большее гостей не хватило.

Эта победа стала первой для «Ак Барса» в основное время в регулярке КХЛ, начиная с 2015 года, когда 24 ноября казанцы одолели СКА со счетом 3:2.

«Ак Барс» — СКА — 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)

Голы:

1:0 — А. Галимов (Галиев, 25:56)

2:0 — Э. Галимов (Ткачев, Зарипов, 28:27)

2:1 — Бывальцев (Плотников, Ткачев, 57:40)