Приставы Татарстана провели рейд по должникам — видео

По всему Татарстану находится в розыске свыше тысячи неплательщиков. Как передают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ, больше половины должников удается найти и привлечь к уголовной ответственности.

Всего в республике в поле зрения числятся свыше 130 тысяч граждан. За год приставы уже составили 1,5 тысячи актов ареста имущества. При этом приставы проводят рейды по квартирам должников дважды в неделю, но не всегда по адресу проживания должника удается его найти.

Общий долг только по алиментам в Татарстане достиг уже 1,5 млрд рублей, сообщили в УФССП по республике.

Напомним, в сентябре Министерство юстиции РФ предложило наделить судебных приставов правом выламывать двери квартир и домов.

