Приставов могут наделить правом взламывать двери в квартиры

Министерство юстиции РФ предложило наделить судебных приставов правом выламывать двери квартир и домов. Поправки к закону «Об исполнительном производстве» опубликованы на сайте нормативно-правовых актов.

В документе предлагается приставам, проверяющим правомерность планировки или установки газового оборудования, разрешить вскрывать помещение, если другим способом туда нельзя попасть.

Также госслужащим можно будет разрушать элементы и конструкции, мешающие проникнуть в квартиру или дом.

Отмечается, что приставы могут получить такое право не раньше десяти дней после того, как владельца недвижимости попросят выполнить требования добровольно.

Кроме того, при взломе приставы должны обеспечить сохранность имущества и не допустить в помещение посторонних людей.

Ранее сообщалось, что судебные приставы до конца этого года будут останавливать россиян в произвольном порядке в торговых центрах, магазинах и на постах ГИБДД и проверять на наличие задолженностей.