Руководители ВСК вошли в рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров»
Четыре представителя Страхового Дома ВСК вошли в рейтинг ИД «Коммерсантъ» и Ассоциации менеджеров России — «Топ-1000 российских менеджеров».
Генеральный директор ВСК Олег Овсяницкий, заместитель генерального директора по экономике и финансам Надежда Абрамова, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Ольга Сорокина, а также руководитель департамента маркетинговых коммуникаций и PR Элеонора Марталлер отмечены в числе лучших управленцев рейтинга в номинациях «Высшие руководители», «Финансовые директора», «Коммерческие директора», «Директора по маркетингу» соответственно.
В рейтинге представлены списки топ-250 высших руководителей по отраслям, а также отдельные топ-100 директоров по маркетингу, коммерции, финансам, персоналу и другим направлениям.
Рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров» проводится ежегодно с 2001 года и считается одним из самых признанных и эффективных инструментов оценки профессиональной репутации российских менеджеров высшего звена. Итоговые таблицы формируются на основе мнений самих представителей профессионального сообщества и ежегодно публикуются в газете «Коммерсантъ».
Справка
САО «ВСК»
Страховой Дом ВСК работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в ТОП-10 страховщиков страны по сборам. На сегодняшний день более 30 млн человек и 500 тысяч организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании насчитывает свыше 500 офисов во всех субъектах России. Надежность и финансовая устойчивость компании подтверждены рейтингами ведущих российских и международных рейтинговых агентств: «ruAA» — по версии рейтингового агентства «Эксперт РА» и «BB» — по международной шкале Fitch Ratings. Сайт — www.vsk.ru.
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