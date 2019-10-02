Песков: указа об отставке главы ФСИН не было

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что указа об отставке главы Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) Геннадия Корниенко не было.

«Указа не было, он не публиковался»,— цитирует его RT со ссылкой на ТАСС.

Ранее СМИ сообщили, что Геннадий Корниенко освобожден от должности в связи с достижением предельного возраста нахождения на службе. 30 сентября ему исполнилось 65 лет. Это предельный возраст нахождения на службе.

Должность главы ФСИН Корниенко занимал с июня 2012 года.