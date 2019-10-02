Уфимская компания реконструирует участок трассы М-5 в Челябинской области за 3,5 млрд рублей

Уфимское ООО «Дортрансстрой» за 3,35 млрд рублей реконструирует участок федеральной автомобильной трассы М-5 «Урал» в районе города Сим Челябинской области.

Компания стала единственным участником соответствующего тендера. Заказчиком выступило управление федеральных автомобильных дорог «Южный Урал», пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные сайта госзакупок.

Проект предусматривает перевод существующей автомобильной дороги III категории в I-б категорию. К октябрю 2022 года должна быть проведена реконструкция четырех мостов через реки Атя и Ук общей протяженностью 333,49 погонных метра, а также 14 км трассы.

Ранее сообщалось, что «Дортрансстрой» займется ремонтом участка трассы М-5 в Башкирии за 160 млн рублей.