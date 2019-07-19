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«Дортрансстрой» займется ремонтом участка трассы М-5 в Башкирии за 160 млн рублей

13:52, 19.07.2019

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Приуралье» определило победителя тендера на ремонт участка трассы М-5 Москва — Уфа — Челябинск. ООО «Дортрансстрой» выполнит работы за 159,4 млн рублей.

Согласно документации тендера, уфимская компания стала единственным участником аукциона.

Исходя из техзадания, исполнитель должен положить новый слой износа на участке дороги длиной 5 км: 1280+000 км — 1285+000 км трассы.

Напомним, что «Дортрансстрой» стал крупнейшим подрядчиком по ремонту дорог в Уфе. Компания получила шесть заказов на 149,4 млн рублей.

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