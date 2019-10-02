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Центробанк: страховщикам доверяют менее трети россиян

13:38, 02.10.2019 1
Центробанк: страховщикам доверяют менее трети россиян
Фото: wikipedia.org / NVO

Только 26,3% россиян доверяют страховым компаниям. Как сообщил замруководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Иван Козлов, по банкам этот показатель составляет 88%.

По его словам, для повышения уровня доверия у клиентов должно быть понимание, что собой представляют страховые продукты, пишет «РИА Новости».

«Вторая важная история — это потребительская ценность страхового продукта. Причем продуктом в данном случае является не страховка, а продуктом является уверенность, спокойствие — эмоциональные качества, которые сопряжены со страхованием и страховыми продуктами. Приобретение этих продуктов должно приносить клиентам удовлетворенность», — сказал Козлов.

Ранее Татарстан вошел в топ-5 регионов по количеству заключенных договоров страхования имущества физлиц (ИФЛ) за первое полугодие 2019 года. Жители республики застраховали свое имущество за это время почти 490 тыс. раз. Это 2,2% от общего числа договоров.

Экономика
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 02 окт
    Продуктом является уверенность, спокойствие — эмоциональные качества, которые сопряжены со страхованием и страховыми продуктами.

    Если уверенности и спокойствия так и нет, как вернуть деньги?
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