Татарстан вошел в топ-5 регионов по количеству заключенных договоров страхования имущества физлиц

Татарстан вошел в топ-5 регионов по количеству заключенных договоров страхования имущества физлиц (ИФЛ) за первое полугодие 2019 года. Жители республики застраховали свое имущество за это время почти 490 тыс. раз. Это 2,2% от общего числа договоров.

Лидером рейтинга, составленного в «Сбербанк страховании», стал Московский регион, жители которого заключили более половины договоров страхования ИФЛ (12,7 млн). Наряду с Татарстаном в топ-5 вошли Санкт-Петербург и Ленобласть (630,4 тыс. договоров), Свердловская область (446,8 тыс.) и Краснодарский край (358,4 тыс.).

Всего за первое полугодие 2019 года россияне заключили почти 23 млн договоров ИФЛ. Это на 14% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

По данным Банка России, в январе — июне 2019 года страховщики произвели гражданам более 93 тыс. выплат по страховым случаям с имуществом граждан. Совокупные выплаты по этим событиям превысили 4,1 млрд рублей. Средняя выплата по одному страховому случаю составила 44,4 тыс. рублей и выросла за год на 32%. Сборы по страхованию ИФЛ увеличились на 9% до 30,9 млрд рублей, сообщает banki.ru.

Напомним, в конце августа Арбитражный суд Татарстана начал рассматривать иск о банкротстве АО «Национальная страховая компания Татарстан».