В Москве пройдет вечер памяти Ильгама Шакирова

27 октября в колонном зале Дома Союзов в Москве пройдет концерт, посвященный памяти татарского певца, народного артиста России и Татарстана Ильгама Шакирова.



Цикл концертов памяти артиста проводит Фонд имени Рашита Вагапова при поддержке президента Татарстана Минниханова. Они также пройдут в Казани и Уфе.

На концерте выступят Зайнап Фархетдинова, Идрис Газиев, Зухра Шарифуллина, Ильхам Валиев, Азат Абитов, Ранис Габбазов и другие. Инструментальное сопровождение — оркестр народных инструментов «Казан нуры». В программе прозвучат лучшие произведения из репертуара Ильгама Шакирова, сообщает пресс-служба полпредства Татарстана в РФ.

Напомним, что народный артист России и Татарстана, певец Ильгам Шакиров скончался 16 января на 84-м году жизни после продолжительной болезни.