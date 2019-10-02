Журналистка Der Tagesspiegel: «У Иннополиса идеальная территория: на улицах почти ничего не происходит»
Журналистка немецкого издания Der Tagesspiegel Ютта Зоммербауэр побывала в Иннополисе и написала материал о своих впечатлениях.
Статья называется «Университетский город с нуля». Ее перевод приводит «ИноСМИ».
Зоммербауэр отметила курсирование по улицам города электробусов и беспилотных «Якдекс.Такси».
«У Иннополиса идеальная территория: на улицах почти ничего не происходит... Несмотря на свой западный внешний вид, Иннополис напоминает то, как в царской России, а затем и в Советском Союзе пытались стимулировать прогресс «сверху» вместо того, чтобы дать свободу обществу», — подчеркнула она.
Руководитель отдела международного и академического сотрудничества университета Иннополис Юрий Которов в беседе с журналисткой пояснил, что это своего рода гибридный университет, «напрямую связанный с бизнесом». На вопрос о необходимости создания нового университета по контрасту с существующими Которов отвечает: «Здесь сосредоточены ресурсы».
Также Зоммербауэр назвала неверным сравнение Иннополиса с Кремниевой долиной.
«Калифорнийская «Долина Бум» возникла благодаря успешным компаниям. В России, по традиции, государство взяло судьбу экономики в свои руки. Которов говорит о «другом подходе». Что за подход? «Мы строим город». Сверху вниз, а не снизу вверх — таков путь развития», — написала она.
Ранее Японский журналист Мититака Хаттори написал для издания Asahi Shimbun материал о Казани, в котором сделал акцент на распространенности в городе национального языка и культуры, а также близком соседстве ислама и православия.Общество Татарстан
комментарии
Журналистка совершенно права - поражает как " созидают" в стране. В России думают, что по приказу, если заставить, то будет происходить развитие. А в Татарстане на первый взгляд немного получше - думают что нужно просто построить здания и купить оборудование и люди появятся. Но в обоих случаях развития не произойдет пока не поменяется самое главное - отношение к людям в государстве как к самому ценному .