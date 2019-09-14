Японский журналист удивился соседству религий и распространенности татарского языка в Казани

Японский журналист Мититака Хаттори написал для издания Asahi Shimbun материал о Казани, в котором сделал акцент на распространенности в городе национального языка и культуры, а также близком соседстве ислама и православия.

Перевод материала приводит «ИноСМИ», текст озаглавлен как «Третья столица России — Казань. Сосуществование ислама и православия».

«Во время визита в Казань меня поразило, что в повседневной жизни татары используют татарский язык», — пишет Мититака Хаттори. Кроме того, он отмечает уникальный стиль казанской архитектуры и большое количество ресторанов татарской кухни в городе. В целом журналист характеризует Казань как «космополитичный город», не в последнюю очередь благодаря сосуществованию ислама и православия.

Кроме того, журналист отметил, что казанский футбольный клуб «Рубин» широко известен во всем мире, в том числе и в Японии. Во время ЧМ по футболу 2018 года японская сборная разбила тренировочный лагерь на базе именно этого клуба. Вместе с тем после визита в Казань у журналиста сложилось впечатление, что у жителей города хоккейный клуб «Ак Барс» популярнее «Рубина».