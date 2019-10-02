Новости общества

14:04 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Раиль Абдрахманов стал новым помощником министра по делам молодежи Татарстана

12:21, 02.10.2019
Раиль Абдрахманов стал новым помощником министра по делам молодежи Татарстана
Фото: minmol.tatarstan.ru

Должность помощника министра по делам молодежи Татарстана занял Раиль Абдрахманов. Ранее он возглавлял сектор организационной работы в ведомстве.

Как отмечает пресс-служба Минмолодежи, Абдрахманов с 2012 года работает в команде главы ведомства Дамира Фаттахова. Начинал он свою трудовую деятельность с должности главного специалиста одного из отделов в администрации Кировского и Московского районов, где позже занял место заместителя начальника отдела. Далее работал заместителем начальника аналитического отдела в исполкоме Казани, а затем ушел в Минмолодежи.

Напомним, что предыдущая помощница министра по делам молодежи Татарстана Алсу Саетова покинула должность по собственному желанию. Она переходит на новое место работы и возглавит издательский дом «Площадь свободы». При этом Саетова останется советником Дамира Фаттахова на общественных началах.

ОбществоВласть Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров