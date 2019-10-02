Врач поделился простыми способами борьбы с головной болью

Врач высшей категории, терапевт Лариса Алексеева рассказала, что избавиться от головной боли можно без помощи лекарств.

По ее словам, такая боль может возникнуть от того,что человеку холодно или он голоден. В первом случае важно согреться, так как боль носит спазматический характер.

Кроме того, можно потереть руки и нагретыми ладонями затем помассировать виски. Не будет лишним массаж кожи головы, например, деревянной расческой.

Хорошим средством от головной боли в случае охлаждения будет чай с перцем, лимоном или любыми другими цитрусовыми фруктами, так как они являются природными анальгетиками.

«Горячий напиток согреет, а вода «подстрахует» от обезвоживания. Ведь боли также могут быть вызваны мигренью или возникнуть на следующий день после бурной вечеринки. Тогда вода особенно необходима организму. Мед или сахар (если у вас нет диабета) помогут поднять уровень сахара в крови», — передает ее слова «Вечерняя Москва».

Если голова болит, потому что человек голоден, ему помогут горячий чай, каша или мюсли с медом.

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