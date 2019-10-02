Эндокринолог объяснила, чем могут быть опасны витамины

Терапевт-эндокринолог Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России Фатима Дзгоева объяснила, чем может быть опасно употребление витаминов и минералов, если их применение не согласовано со специалистами.

«Бесконтрольное потребление витаминов может нанести вред, увеличивает риск развития новообразований. Так, избыточное потребление железа в определенном возрасте может привести к развитию болезней Альцгеймера и Паркинсона», — передает RT слова эксперта.

Она обратила внимание на то, что нехватку витаминов или гипервитаминоз должен диагностировать врач после обследования.

Дзгоева также отметила, что биологически активные добавки могут попадать на рынок, минуя серию исследований их эффективности и безопасности. При этом некоторые люди не слушают врачей и начинают заниматься самолечением, после того как узнают, что их «анализы расходятся с нормой».

Эндокринолог подчеркнула, что организм намного умнее нас и умеет приспосабливаться к внешним обстоятельствам. Однако после самолечения ему намного сложнее справиться с наплывом непонятных веществ. В заключение она сказала, что проблема биодобавок малоуправляема, поскольку люди ждут чуда и не слушают врачей.

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