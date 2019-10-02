Завтра в четырех районах Казани не будет света
Завтра, 3 октября, в Авиастроительном, Кировском, Ново-Савиновском и Приволжском районах Казани на время отключат свет.
Это затронет следующие дома:
- С 8.00 до 17.00 электричества не будет в Авиастроительном районе по адресам: ул. Айдарова, 7, ул. Симонова, 6.
- С 8.00 до 17.00 света не будет в Кировском районе в доме №18 по ул. Зилантовской.
- С 8.00 до 17.00 без света останутся дома Ново-Савиновского района, расположенные по адресам: пр. Амирхана, 2, 2а, 6, пр. Ямашева, 74, 76.
- С 8.00 до 18.00 свет отключат в Приволжском районе по адресам: ул. Даурская, 16, 16а, 16б, Абубекира Терегулова, 10, 10а, а также в домах частного сектора по улицам: 1-й Калининградской, 2-й Калининградской, 3-й Калининградской, 4-й Калининградской, Азамат, Благодатной, Белорусской, Борисовской, Витебской, Горийской, Дальневосточной, Дегтярева, Днепропетровскй, Доватора, Докучаева, Заовражной, Запорожской, Имянле, Канской, Карбышева, Красновидской, Кулибина, Линейной, Можжевеловой, Новосельской, Офицерской, Охотничьей, Полонной, Спартаковской, Севастопольской, Тульской, Туринской, Тушинской, Уныш, Героев Хасана, Хыял, Чистой.
Отключения связаны с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей, сообщили в пресс-службе мэрии города.Общество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым