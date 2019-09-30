Врач назвала мифом наличие опасного для здоровья режима стиральных машин

Врач-терапевт Татьяна Романенко назвала мифом вывод немецких ученых о том, что экономный режим стиральной машины опасен для здоровья.

В исследовании экспертов в качестве примера приводился случай, произошедший в одной из больниц Бонна. Там в реанимацию к новорожденным проникали бактерии, близкие к возбудителям пневмонии. Их обнаружили в емкостях для стирального порошка и на резиновых уплотнителях внутри барабана. На основе этого случая ученые сделали вывод, что эти бактерии не уничтожаются при стирке в экономном режиме.



Романенко добавила, что если ребенок не болен серьезно, то можно не применять жесткие меры по дезинфекции белья.

«Если люди потенциально опасны в эпидемиологическом плане, то предполагается, что их белье стирается отдельно и после стирки производится дезинфекция стиральной машинки. Это совсем другая история, а не то, что постиранная шапочка может представлять эпидемиологическую опасность», — сказала врач в интервью телеканалу «Звезда».