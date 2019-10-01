Вступили в силу новые правила оформления ДТП без ГИБДД

С 1 октября вступает в силу новая редакция закона об ОСАГО, в соответствии с которой расширяются возможности оформления мелких аварий без пострадавших без участия ГИБДД — европротоколом. Максимальный размер компенсации ущерба поврежденному автомобилю пользователя мобильного приложения «ДТП. Европротокол» может достигать 400 тыс. рублей. Это в 4 раза больше, чем было ранее.

Чтобы заявить такой ущерб, необходимо заполнить бумажное извещение о ДТП и сфотографировать повреждения машины с помощью приложения, пишет «Коммерсантъ». «ДТП. Европротокол» автоматически передаст данные разработчику — Российскому союзу автостраховщиков (РСА).

Отправить фотографии в систему обязаны оба участника аварии, соответственно, приложение должно быть установлено у обоих в смартфонах.

В остальных случаях максимальные выплаты по европротоколу ограничиваются, как и раньше, 100 тыс. рублей.

Водители, у которых есть разногласия по поводу обстоятельств ДТП, также могут оформить аварию европротоколом, однако если приложения нет, то только вызвав ГИБДД.

Сегодня в России без инспекторов оформляются 30% всех ДТП.

Эксперты ожидают в связи с нововведениями всплеска случаев страхового мошенничества.

Ранее сообщалось, что в течение года планируется запустить суперсервис для оформления ДТП за 15 минут, разработанный Центробанком РФ.