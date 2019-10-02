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Казанцам бесплатно покажут узбекское кино

04:15, 02.10.2019
Казанцам бесплатно покажут узбекское кино
Фото: kzn.ru

Лучшие фильмы узбекских режиссеров бесплатно покажут в казанском кинотеатре «Мир» в рамках Дней узбекского кино с 3 по 5 октября.

Представлять кинокартины зрителям Казани будут советский и узбекский актер театра и кино, заслуженный артист Узбекистана Раджаб Адашев и актриса кино Феруза Саидова.

Всего в столице Татарстана будет представлено восемь узбекских кинолент: документальных, художественных, исторических, детских и социально-бытовых, передает пресс-служба мэрии Казани.

Среди них «Горячая лепешка» Умида Хамдамова, «Самарканд — жемчужина древнего востока» Джасура Исхакова, «За чертой спокойствия» Бахриддина Айназарова и другие картины.

Ранее стало известно, что Минкульт РФ в середине октября в открытом доступе выставит данные о тратах на господдержку кино.

ОбществоКультура Татарстан
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