Минкульт РФ в открытом доступе выставит данные о тратах на господдержку кино

Министерство культуры РФ и Фонд кино запустят в середине октября открытую базу данных о государственной поддержке производства отечественных фильмов.

«В новой системе доступными будут данные не только сборов. Мы покажем все проекты, которые сняты на государственные деньги, откроем все суммы соглашений между продюсерами и Фондом кино или Минкультом. Открываются также данные по акционерам и гендиректорам компаний и информация по всем судебным делам, которые мы ведем», — передает «КоммерсантЪ» слова министра культуры РФ Владимира Мединского.

Он добавил, что программа открывает всю систему господдержки на протяжении многих лет и открывает все карты.

Отмечается, что база данных будет работать на сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) и содержать информацию об объемах и условиях государственной поддержки по линии Минкультуры и Фонда кино с 2015 года.

По данным издания, в базе уже содержатся информация о 520 кинопроектах 255 компаний. Кроме того, в программу уже вложено около 3 млн рублей и его реализуют штатные сотрудники Фонда кино.

Ранее сообщалось, что правительство РФ планирует направить на сохранение и развитие кинематографа в стране более 22,6 млрд рублей.

