Команды из Иннополиса и Казани представят Россию на Всемирной олимпиаде роботов

Университет Иннополис завершил отбор юных робототехников для участия во Всемирной олимпиаде роботов.

Россию на мировом первенстве в Венгрии представит 41 участник. Они поборются во всех четырех категориях — «Основная», «Продвинутая», «Футбол роботов» и «Творческая».

Так, после сборов в состав сборной вошли 13 коллективов из Иннополиса, а также Москвы, Владивостока, Миасса, Нижнего Тагила, Раменского, Мытищ, Магнитогорска, Новочебоксарска. Также дистанционно были отобраны команды для участия в «Творческой», одна из них — из Казани, сообщает Университет Иннополис.

Ранее студенты 2-го курса КНИТУ (КХТИ) Оскар Арсланов и Эмиль Мифтахов завоевали бронзовую медаль в компетенции «Мобильная робототехника» в рамках 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в Казани.