Новости технологий

06:26 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

Команды из Иннополиса и Казани представят Россию на Всемирной олимпиаде роботов

17:56, 01.10.2019
Команды из Иннополиса и Казани представят Россию на Всемирной олимпиаде роботов
Фото: realnoevremya.ru

Университет Иннополис завершил отбор юных робототехников для участия во Всемирной олимпиаде роботов.

Россию на мировом первенстве в Венгрии представит 41 участник. Они поборются во всех четырех категориях — «Основная», «Продвинутая», «Футбол роботов» и «Творческая».

Так, после сборов в состав сборной вошли 13 коллективов из Иннополиса, а также Москвы, Владивостока, Миасса, Нижнего Тагила, Раменского, Мытищ, Магнитогорска, Новочебоксарска. Также дистанционно были отобраны команды для участия в «Творческой», одна из них — из Казани, сообщает Университет Иннополис.

Ранее студенты 2-го курса КНИТУ (КХТИ) Оскар Арсланов и Эмиль Мифтахов завоевали бронзовую медаль в компетенции «Мобильная робототехника» в рамках 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в Казани.

Технологии Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров