В Башкирии озвучили степень готовности к зиме
И. о. вице-премьера Башкирии — министра ЖКХ республики Борис Беляев оценил готовность коммунальных служб региона к зиме в 65 процентов.
По его словам, сейчас на борьбу с грязью и пылью каждый день выходят 1 577 уборочных машин и более 3 тысяч дворников. В этом году закуплено 80 единиц новой спецтехники, но износ парка все равно достаточно высокий.
Глава Башкирии Радий Хабиров в свою очередь отметил: за один год республика не сможет полностью заменить всю коммунальную технику, но новую закупать будут регулярно. «Жители не должны ломать ноги в гололед», — приводит его слова «Башинформ».
Напомним, что первый снег в Башкирии выпал в начале сентября. Тогда на борьбу со снегом пришлось выводить бульдозеры.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым