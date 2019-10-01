В Башкирии озвучили степень готовности к зиме

Фото: пресс-служба МЧС по РБ

И. о. вице-премьера Башкирии — министра ЖКХ республики Борис Беляев оценил готовность коммунальных служб региона к зиме в 65 процентов.

По его словам, сейчас на борьбу с грязью и пылью каждый день выходят 1 577 уборочных машин и более 3 тысяч дворников. В этом году закуплено 80 единиц новой спецтехники, но износ парка все равно достаточно высокий.

Глава Башкирии Радий Хабиров в свою очередь отметил: за один год республика не сможет полностью заменить всю коммунальную технику, но новую закупать будут регулярно. «Жители не должны ломать ноги в гололед», — приводит его слова «Башинформ».

Напомним, что первый снег в Башкирии выпал в начале сентября. Тогда на борьбу со снегом пришлось выводить бульдозеры.

