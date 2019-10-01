В WhatsApp могут появиться самоуничтожающиеся сообщения
В ближайшем обновлении мессенджера WhatsApp могут появиться сообщения, исчезающие после прочтения.
Для уничтожения такого сообщения можно выставить таймер, к примеру, на пять минут или на час. Сообщение будет исчезать бесследно, в чате никоим образом не будет отображаться тот факт, что сообщение было.
Как сообщается на странице бета-версии мессенджера, сначала такие сообщения появятся только для групповых чатов, но их могут ввести и в частных диалогах.
Сегодня также стало известно, что в 2020 году WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах.ТехнологииIT
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