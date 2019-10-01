В WhatsApp могут появиться самоуничтожающиеся сообщения

В ближайшем обновлении мессенджера WhatsApp могут появиться сообщения, исчезающие после прочтения.

Для уничтожения такого сообщения можно выставить таймер, к примеру, на пять минут или на час. Сообщение будет исчезать бесследно, в чате никоим образом не будет отображаться тот факт, что сообщение было.

Как сообщается на странице бета-версии мессенджера, сначала такие сообщения появятся только для групповых чатов, но их могут ввести и в частных диалогах.

Сегодня также стало известно, что в 2020 году WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах.