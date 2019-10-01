В Минздраве России рассказали, кто стал больше курить — мужчины или женщины

Замдиректора по научной и аналитической работе ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины» Минздрава РФ Анна Концевая констатировала неэффективность антитабачной политики в России в отношении женщин.

«Курение у мужчин сокращается, это доказано, а курение у женщин растет», — приводит ее слова RT. Концевая не уточнила, насколько выросло количество курящих женщин и за какой период.

При этом в целом она положительно охарактеризовала меры по борьбе с курением в России — по ее словам, антитабачная политика страны преподносится на мировом уровне в качестве примера лучшей практики.

Напомним, сейчас в России идет дискуссия о возможном запрете курения на балконах — до конца неясно, следует ли это напрямую из новых правил противопожарного режима.