Цифровые таланты из Сибири получили 500 тыс. рублей на развитие «умного ЖКХ»

Фото: пресс-служба ПАО "МегаФон"

На минувшей неделе в Казани завершился «Цифровой прорыв» — хакатон, вошедший в Книгу рекордов Гиннесса по количеству участников. Одним из наиболее популярных направлений на хакатоне стали проекты в области ЖКХ — только над предложенной «МегаФоном» темой: «Оптимизация обратной связи в сфере ЖКХ» трудились 29 команд.

Работавшие над этой задачей команды должны были создать универсальное веб-приложение для предприятий ЖКХ, способное распознавать смысл обращений, распределять их по ответственным сотрудникам и отслеживать выполнение. Лучший проект, по мнению членов экспертного совета, реализовала команда Frozen Lab из города Железногорска Красноярского края, применившая в разработке технологии искусственного интеллекта.

Еще три команды в этом направлении были отмечены дополнительными призами. Специальная номинация «Лучшая командная работа» и особый приз достались ростовской команде ReactiveRND. Участникам удалось разработать прототип веб-приложения с отличным интерфейсом для заведения заявок клиентов и продуманным функционалом. За самое креативное продуктовое решение жюри отметило команду SimpleDecision из Санкт-Петербурга. Ребята запомнились уникальной front-разработкой с проработанным функционалом.

Команда «ЦУП» из Нижнего Новгорода и Чебоксар признана автором самого креативного технического решения — их проект содержит единую платформу, которая может быть внедрена в управляющих компаниях.

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