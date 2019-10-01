Сейв Билялова в матче с «Куньлунем» — в десятке лучших спасений недели в КХЛ
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) опубликовала десятку лучших спасений со стороны голкиперов на прошедшей неделе.
В число лучших спасений вошел сейв вратаря «Ак Барса» Тимура Билялова в матче против «Куньлуня» из китайского Пекина. Голкипер казанцев спас ворота от гола в конце третьего периода, после выхода один на один форварда гостей.
Лучшим спасением недели в КХЛ стал сейв вратаря «Амура» Евгения Аликина в игре с «Сибирью».
Топ-10 лучших сейвов четвертой игровой недели в КХЛ:
1. Евгений Аликин («Амур»);
2. Станислав Галимов («Металлург»);
3. Джереми Смит («Куньлунь Ред Стар»);
4. Алексей Мельничук (СКА);
5. Марек Лангхамер («Амур»);
6. Тимур Билялов («Ак Барс»);
7. Эдди Паскуале («Барыс»);
8. Джереми Смит («Куньлунь Ред Стар»);
9. Владислав Подъяпольский («Северсталь»);
10. Якуб Коварж («Автомобилист»).СпортХоккей Татарстан
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