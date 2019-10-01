Сейв Билялова в матче с «Куньлунем» — в десятке лучших спасений недели в КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) опубликовала десятку лучших спасений со стороны голкиперов на прошедшей неделе.

В число лучших спасений вошел сейв вратаря «Ак Барса» Тимура Билялова в матче против «Куньлуня» из китайского Пекина. Голкипер казанцев спас ворота от гола в конце третьего периода, после выхода один на один форварда гостей.

Лучшим спасением недели в КХЛ стал сейв вратаря «Амура» Евгения Аликина в игре с «Сибирью».

Топ-10 лучших сейвов четвертой игровой недели в КХЛ:

1. Евгений Аликин («Амур»);

2. Станислав Галимов («Металлург»);

3. Джереми Смит («Куньлунь Ред Стар»);

4. Алексей Мельничук (СКА);

5. Марек Лангхамер («Амур»);

6. Тимур Билялов («Ак Барс»);

7. Эдди Паскуале («Барыс»);

8. Джереми Смит («Куньлунь Ред Стар»);

9. Владислав Подъяпольский («Северсталь»);

10. Якуб Коварж («Автомобилист»).