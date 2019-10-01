Макаров и Голубев из «Нефтехимика» вошли в сборную 15-го тура ФНЛ

Футбольная национальная лига (ФНЛ) опубликовала свою версию символической сборной прошедшего 15-го тура.

В число лучших игроков тура вошли два футболиста «Нефтехимика». Вратарь нижнекамцев Голубев провел «сухой» матч против лидера чемпионата «Торпедо». Полузащитник Макаров попал в символическую сборную уже в пятый раз за сезон.

Также в 11 лучших попал бывший игрок «Рубина» Денис Ткачук, забивший в прошедшем туре три мяча в ворота хабаровского СКА.

Напомним, ранее «Нефтехимик» обыграл лидера ФНЛ — московское «Торпедо» (1:0).