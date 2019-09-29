«Нефтехимик» обыграл лидера ФНЛ московское «Торпедо»

В рамках Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Нефтехимик» в домашнем матче обыграл московское «Торпедо» — 1:0.

Решающим стал гол полузащитника Ильи Петрова, забитый на 81-й минуте матча. В добавленное арбитром время вратарь хозяев Андрей Голубев отбил удар в «девятку» ворот.

Благодаря этой победе, «Нефтехимик» набрал 23 очка и сохранил за собой 8-ю строчку в турнирной таблице.

Отметим, что «Торпедо» лидирует в ФНЛ, поражение от «Нефтехимика» стало для московской команды всего лишь вторым в сезоне.